Etats-Unis: Un père retrouve ses jumeaux morts après les avoir oubliés dans la voiture

Le 03/08/2019 | Par N.P | Lu 448

À New-York, un père de famille a retrouvé ses jumeaux d’un an morts dans son véhicule après les avoir oubliés pendant près de 8 heures.



Le drame est survenu le 26 juillet dernier. Le travailleur social devait déposer ses enfants à la crèche avant d'aller travailler, mais il a oublié. C'est en reprenant la route qu'il s'est aperçu que les jumeaux étaient dans la voiture, et qu'ils ne respiraient plus.



Selon des médias locaux, l'homme de 39 ans aurait alors arrêté son véhicule et serait sorti en hurlant "J’ai oublié ! J’ai tué mes bébés !".



Interpellé le jour des faits, il a été libéré sous caution le lendemain. Sa femme lui a témoigné son soutien. "Même si je souffre plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer, j'aime toujours mon mari", a-t-elle fait savoir, ajoutant qu'il était "un homme bien et un très bon père".



La justice semble se diriger vers la thèse de l'accident. Les poursuites ont été suspendues dans l’attente d’une enquête plus approfondie.