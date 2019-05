Etienne Chouard: "On ne veut pas la 6ème République, mais la 1ère démocratie"

Commentaires (38)

1. JORI le 14/05/2019 18:08

Poutine supprime ou met en prison tout opposant. Nous n'en sommes pas là.

2. JORI le 14/05/2019 18:11

Chouard dit qu'il veut que le ric s'empare du problème des retraites. Qu'il me dise comment lui les financerait. Que pense t il pendant qu'on y est de la sur rémunération dans les outre-mers ?.

3. Fredo974 le 14/05/2019 18:47

Bouffon inquiétant !

4. Oscar DUDULE le 14/05/2019 20:06

Encore un utopiste complètement coupé de la réalité.

5. Monique le 14/05/2019 20:13

Quoi ce bouffon raciste vient faire chez nous ...allez rentre chez ou ..

On n.a pas besoin de ce Monsieur a la Reunion.

6. FREXIT le 14/05/2019 21:01

Toujours aussi brillant et posé.

Une pointure de la réflexion et de la pensée démocratique.

En lisant les commentaires de 1 à 5 je me rend compte qu'il y a encore du travail pour sortir la meute de son inculture télévisuelle.



7. Rive Sud le 14/05/2019 22:05

La fameuse case du peup réyoné dispose visiblement d'une télé, d'une chaine hifi, de 2 frigos,...

De là une question simple : d'ou vient l'électricité ?

-un branchement sauvage (et illégal) ?

-un groupe électrogène ? Donc de l'essence gaspillée ?

8. A mon avis le 14/05/2019 22:10

"C'est le peuple qui décide des questions abordées , et qui ensuite tranche. C'est exactement la procédure de souveraineté populaire, de l'exercice réel de la démocratie. Le RIC est une bulle de démocratie "



Tout le problème est de savoir qui est LE PEUPLE dont se gargarise Etienne CHOUART ;

Les Gilets jaunes en sont une belle illustration : il y a autant de revendications que d'individus ou presque ! Et on a vu que les "revendications" évoluaient avec le temps.

Si les Gilets devaient décider des questions à aborder, avant qu'il soient d'accord, les questions ne seraient plus d'actualité.

Et en supposant qu'ils s'accordent sur une question, comment se mettre d'accord sur une solution !



"Le RIC est une bulle de démocratie", et comme toutes les bulles elle va éclater et disparaître



Monsieur CHOUART n'est qu'un piètre démagogue qui surfe sur ce mouvement populaire pour se faire mousser ! Faire des bulles !...

9. A mon avis le 14/05/2019 22:21

Monsieur CHOUART dit :

" Vladimir Poutine ferait un dixième de ce qui se passe actuellement, on aurait, à la Une de tous les journaux, "



Monsieur CHOUART vante son ami POUTINE. Comme si la Russie était un exemple de démocratie, de liberté d'expression, de liberté de la presse.

On sait ce qui arrivent aux journalistes gênants à Moscou !

Des Gilets jaunes ne risqueraient pas de manifester longtemps à Moscou !

Et des CHOUART russes ne risqueraient pas de dénigrer librement POUTINE !

10. A mon avis le 14/05/2019 22:29

CHOUARD personnage complexe. Si dit Ultra gauche, et cependant a défendu des thèses du révisionniste Alain SORAL ,



Veut apprendre aux Gilets jaunes (tirés au sort ?) à rédiger une Constitution !

Bien sur c'est à la portée du premier venu. Il suffit de s'attabler autour d'un barbecue avec une bonne bière, et le tour est joué !



CHOUARD utopiste ? Batteur de foire ?

11. A mon avis le 14/05/2019 22:35



" On ne se contente plus de demander à nos maîtres d'être moins cruels, on décide de revoir les règles de désignation des maîtres pour qu'ils ne soient plus des maîtres, et que nous décidions."



Il veut être calife à la place du calife !



Nous vivons en démocratie. Démocratie bien réelle, qui permet à des CHOUARD de s'exprimer. Certes elle n'est pas parfaite. Mais elle existe et nous avons de la chance d'y vivre !



Mais pour la faire évoluer, commençons par utiliser les outils existants : LE VOTE. Commençons par voter avant de vouloir renverser la table. La plupart des gilets jaunes sont des abstentionnistes !



12. Manu le 14/05/2019 22:55

Mdr les 8000 euro par mois brut attiré du veau monde motivé comme jamais à faire des sermons à vous tassez la gueule depuis des année des bouffons hypocrites ..

13. ctoi le 15/05/2019 05:30

Mdr....pas de mots ....d'ailleurs je m'abstiens....

14. aurore brosse ton dent jaune le 15/05/2019 04:10

3 pelés 2 tondus

...

15. Jacob le 15/05/2019 07:29

Mr Chouard l’a pas gagné dire zote que là démocratie c de respecter l’environnement et le bien d’autrui avant tous et vous retirer de c rond points que vous avez salit !!

16. Tom le 15/05/2019 07:40

Il faudrait que cet inculte (tout comme la majorité des GJ) aille à Moscou manifester contre Vladimir. Les français ont de la chance avec leur gouvernement. En Russie d'ailleurs, tu fais ça qu'une seule fois. Quelle bande d'imbéciles ces GJs

17. Mmm le 15/05/2019 08:23

@ A mon avis



Plus je lis vos commentaire et plus on voit que vous n'avez rien compris...



vous vous enfoncez un peu plus a chaque fois ....





c'est d un drôle en tous cas !

18. Dorian le 15/05/2019 08:29

Il ne dit pas que des conneries... Mais je doute qu'il ait trouvé une alternative viable à notre système de gouvernance. Le problème du gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, c'est le peuple.

La plupart des gens ne s’intéresse pas au bien commun. Ils ne voient que leur intérêt propre, et je pense qu'Adam Smith se trompait lorsqu'il annonçait que se mode de pensée individualiste pouvait servir l’intérêt général.

19. sbuba le 15/05/2019 08:40

choucard au placard!!!!!

20. République le 15/05/2019 08:53

Une minorité peut revendiquer le droit de se prononcer dans l’intérêt du peuple, mais elle n’est pas le peuple. Les populistes, d’extrême gauche et/ou d’extrême droite, ne représentent pas le peuple. Il en découle que la pratique de ces groupes n’est pas la « réelle démocratie ». Nous ne savons que ce qui est plus démocratique que… dans l’intérêt du plus grand nombre. Et cela ne se mesure que par le bulletin de vote !

Les « Gilets Jaunes » dans leur ensemble ont apporté une nouveauté qui peut faire progresser la démocratie : le RIC ! Mais ils n’ont pas été capables jusqu’ici de mettre des contenus dans cette proposition – et ce d’autant qu’ils peinent encore à définir une procédure. Par exemple, pour casser la professionnalisation de la politique : le non-cumul des mandats dans le temps, que ce soit au niveau de l’État, des collectivités locales, et des grandes structures qui fonctionnent trop souvent comme place à caser des militants et à les « engraisser » avec « notre argent » – ce qui débouche sur une loi nationale portant sur l’obligation d’évaluer toute utilisation de l’argent du peuple et la participation de citoyens tirés au sort qui doivent avoir voix délibérative. Il faudrait y ajouter : pour être un représentant du peuple, aucune trace sur le casier judiciaire.



21. Joseph le 15/05/2019 09:05

Oui, tout le monde à 3500€ par mois, pas d'impôts, la semaine des 16 heures, 10 semaines de congés par an, l'école, les soins, les transports gratuits, carburants à 50 cts/L, retraite à 50 ans, que vous ayez "travaillé" ou non.

Alors, qui vote pour moi, et combien de pigeons aurais-je comme électeurs ?

22. JORI le 15/05/2019 09:14

6. Frexit. Il est vrai que dans votre démocratie dès que l''on ne pense pas comme vous on est taxè d''inculture. Qu''attendez vous pour quitter l''île et rejoindre la Russie où tout serait merveilleux ?.

23. Le Jacobin le 15/05/2019 09:28

Il n'invente rien ce bouffon, Lénine l'a déjà tenté, très vite verrouillée par l'oligarchie au profit du cercle des profiteurs socialo-communiste résultat des milliers de mort ceux qui ont osés contester ont finit dans le Goulag.



Un autre tirant est à l'origine de cette pensée macabre:



Bakounine



Les Black Block est une émanation de la pensée de Bakounine, je dis bien PENSÉE, et non philosophie qui à mon sens englobe plus d'assise.



En regardant de près chez les Pygmées c'est la méthode de fonctionnement, il devrait immigré chez le peuple primitif pour être nommé GRAND BLANC chef de village, il constaterait que sa méthode est une pale copie de la démocratie des Pygmées.



Si les pygmées se rendent compte que le GRAND BLANC est un espion ce CHOUART risque de faire le festin de tous les villageois.



Monsieur CHOUART non merci reprenez l'Avion l'Aéroport c'est à Roland Garros.

24. Hardcore le 15/05/2019 10:17

Faîtes une recherche Google sur Murray bookchin

25. Richard Zoreil de Sin Dni le 15/05/2019 12:07

Etienne, maintenant que vous avez convaincu les GJ de la Réunion vous pouvez rentrer chez vous !



Pour ceux que cela intéresse vous pouvez cliquer que lien du Site Web, il est très intéressant comme personnage.



Par contre pour Zinfo 974

Est-ce vraiment la peine de faire un article sur cet homme ?

N'avez-vous pas l'impression de lui donner une image qu'il ne mérite pas ?



@mon avis 100% d'accord avec vous

26. Fidol Castre le 15/05/2019 12:32

6.Posté par FREXIT le 14/05/2019 21:01



Toujours aussi brillant et posé.

Une pointure de la réflexion et de la pensée démocratique.

En lisant les commentaires de 1 à 5 je me rend compte qu'il y a encore du travail pour sortir la meute de son inculture télévisuelle.



27. MVF le 15/05/2019 13:14

C'est comme un Père blanc qui essaye d'évangéliser l'Afrique... il est pathétique Chouard et tellement déconnecté de la réalité, je crois que sa petite notoriété chez les GL,, le rend prétentieux, suffisant, très dogmatique, et d'un ennui considérable, sans aucun sens de l'humour.



S'il suffisait de prendre la stature du penseur de Rodin pour être un "intellectuel" ca se saurait...

Tout cela est dit puisque le connaissant depuis le Lycée, il n'a pas changé, il a seulement revêtu une peau de "sauveur du Peuple", lui, habitant toute son enfance et adolescence dans le 16eme arrondissement de Paris, rue Poussin, élève à Janson et JB Say allant au sport d'hiver tous les ans , à Antibes l'été dans la maison familiale, d'une famille très bourgeoise, très BOBO, il a toujours été à la recherche d'amis, de gens qui l'aimeraient... mais souvent ennuyeux...mais au fond gentil mais tellement ennuyeux!!!

c'est un type gentil mais collant! maintenant dangereux par son influence sur les faibles d'esprit.

28. Pro no stick le 15/05/2019 13:52

Pauvre chouard..qui pense ne pas vivre en democratie..ridicule.

29. FREXIT le 15/05/2019 14:00

Bravo Monsieur Chouard,

Désolé pour l'inculture des rédacteurs de commentaires.

Merci pour votre visite et la qualité de vos analyses comme d'habitude.

RIC - Vote Blanc - FREXIT

Nous avançons, nous avançons , les incultes suivront le moment venu.

L'essentiel pour eux est qu'il puisse dire sans faire.

"Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue" à écrit notre Victor national.

Sauf peut être l'ignorance volontaire de la meute qui a peur de la liberté.

30. FREXIT le 15/05/2019 14:18

à MVF n°27 :

Juger un homme sur son enfance au titre du fait qu'il est devenu par son travail un homme connu n'apporte pas grand chose.

Pas grand chose sauf peut être le fait de mettre en exergue votre propre anonymat dans votre petite vie quotidienne, ou vos blessures d'enfance privé de sport d'hiver ou.... autre dont lui fût gâté par sa naissance.

Le fait que vous l'avez connu et que vous n'êtes que MVF sinistre inconnu qui n'apporte aucun argumentaire contradictoire à ses exposés en est assurément un indicateur fiable.

Si non pourquoi n'avoir pas débattu avec lui devant tous, pour maintenant couiner et geindre caché derrière votre écran aujourd'hui.

Collabo! Vassal, Soumis, ignorant volontaire, Môssieur, voyez vous comment derrière un écran il serait facile de vous nommer comme vous le faîtes.

Etienne Chouard est une "Belle Personne"

Restez caché.

Geignez !

31. Richard Zoreil de Sin Dni le 15/05/2019 14:24

Post 29

Bravo M 1%

On C'est qui vous êtes !

Juste incroyable

32. souverainetéaupeuple le 15/05/2019 14:26

Bravo Mr Chouard! Merci d''être venu à la réunion.



33. MVF le 15/05/2019 14:41

merci de votre commentaire qui est à l'aune de la qualité des gens qui le voient comme un modèle, je le vois pour ma part comme un être dont les propos sont dangereux, par leur capacité a influencer les gens faibles et pour qui "demain sera meilleur", sans effort, simplement en discutant avec une bière autour d'un rond point!, et en "prenant aux riches", un peu simple comme raisonnement....



débattre avec lui, aucun intérêt public, il sait ce que je pense, et je n'aime pas le cirque.



Pourquoi cette montée en puissance de vos insultes et haine cachée, vous seriez drôle si non borné.

Et Frexit qui est ce? c'est déjà tout un programme qui rassemble des gens qui sentent le renfermé, mais encore?

34. A mon avis le 15/05/2019 15:10

@ 29.Posté par FREXIT :

Question "inculture des rédacteurs de commentaires" vous en êtes la parfaite illustration !

Félicitation pour votre autocritique !

35. JORI le 15/05/2019 15:36

29.Posté par FREXIT le 15/05/2019 14:00

En fait avoir de la culture selon vous, ce serait embrasser vos idées et seulement vos idées!!. Je ne crois pas que cela soit cela que l'on nomme démocratie. Enfin, je dis ça, mais je parle sous votre contrôle, car c'est vous l'expert en démocratie.

36. chavriacouty le 15/05/2019 17:10

"Ces gredins qui nous pillent" il ne croit pas si bien dire !

37. MVF le 15/05/2019 17:14

reponse à FREXIT



Collabo, vassal, soumis, trois notions qui se percutent, rapprochements érotiques et historiques hasardeux, et mieux encore "ignorant volontaire", signifie qu'il ne l'est pas...

mais passons...

Que me vaut ces invectives graduées, sinon le fait d'un énervement révélateur d'une absence d'empathie.

calmez vous monsieur, cela n'en vaut pas la peine, il me semble que votre horizon assez clos, étroit, pour avoir comme mentor quelqu'un qui ne sort que des pensées épaisses sans nuances,mériterait que vous partiez un peu en vacances, respirer l'air frais, et non pas celui d'un Frexit nauséeux, qui ne fera que dégrader vos santé mentale et sans doute physique, je peux le cas échéant vousconseiller quelques adresses où ces pathologies se soignent bien.