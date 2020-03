Etudiants infirmiers à 1,47€ de l'heure: La CFDT réclame une "juste indemnisation"

Le 30/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 139

La CFDT Santé Sociaux interpelle le préfet au sujet des étudiants qui pallient le manque de soignants, renforcent les équipes et aident à l’ouverture des lits COVID-19.



Des étudiants rémunérés "50 euros par semaine bien que les conditions habituelles de stage ne soient plus réunies, notamment en matière d’encadrement, d’enseignement, de tutorat et de prise de risques", s'indigne le syndicat.



Par voie de courrier, le secrétaire général Expedit Lock-Fat demande au représentant de l'Etat d’intervenir pour qu’ils aient une "juste indemnisation" et puissent continuer à servir dans les services "où toutes les procédures doivent être mises en œuvre pour assurer leur protection".