Euro 2020 : Dimitri Payet, comme une évidence

Le 09/02/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 2077

"L’évidence Payet", c’est le titre d’un article de nos confrères d’Eurosport, qui souligne la grande forme du footballeur à quatre mois de l’ouverture de l’Euro. Un palmarès encore renforcé hier soir, alors qu’il a marqué le seul but du match OM-Toulouse. Tout semble indiquer que l’enfant prodige de La Réunion pourrait jouer un rôle déterminant en équipe de France, reste à voir si Didier Deschamps voit les choses du même oeil.

"Payet est revenu à son meilleur niveau" selon Eurosport, "à ce stade de la saison, on ne peut plus parler de bonne période du Réunionnais. Voilà trop longtemps que ça dure".



Les éloges ne manquent pas pour notre champion peï, qui enregistre pas moins de 8 buts en ligue 1, dont le dernier hier soir face à Toulouse. Un but décisif, le seul du match, qui offre la victoire à l’Olympique de Marseille.



Alors que tous les regards sont tournés vers le Réunionnais, la question est sur toutes les lèvres: sera-t-il sélectionné en équipe de France pour l’Euro 2020 ?



Pour nos confrères d’Eurosport, pas de doute, Payet apporte une alternative plus que crédible à Didier Deschamps, alors que les joueurs de son équipe-type enchainent les blessures et les difficultés.



Mais le sélectionneur de l’équipe de France s’était montré étrangement définitif en novembre dernier : "Dimitri est toujours sélectionnable mais je ne vais pas vous faire un dessin. Il n’est pas dans la logique actuelle." avait-il confié à Eurosport.