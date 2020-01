Europe Ecologie les Verts: "Enlever les andains des champs aura des conséquences"

Nous apprenons que le préfet, donc l'Etat, et le président de Région décident l'exploitation massive des andains : Ils organisent l'enlèvement des pierres, modifiant de façon importante les espaces agricoles, pour alimenter le chantier de la route du littoral.



Nous rappelons que construire la digue nécessite des quantités énormes de roches : plusieurs millions de tonnes !



Depuis plusieurs années, nous écologistes, répétons que toucher aux andains en déstabilisant les sols est dangereux. Nous le soulignons dans plusieurs instances, notamment les conseils municipaux de saint Paul. Nous ne sommes pas entendus !



Les andains ce sont les tas de roches en bordure des parcelles, issus de l'épierrage. La présence des andains est primordiale: ils freinent l'écoulement, retiennent et favorisent l'infiltration des eaux dans les sols. Les andains autour des champs ont pour rôle de diminuer la quantité, la vitesse des eaux et de retenir la terre.



Enlever les andains des champs aura pour conséquences l'augmentation des eaux qui dévalent les pentes de notre île. Il n'est pas besoin d'être un expert pour prévoir ce que va provoquer cette décision: inondations et glissements de terrains seront plus importants ;Lors des épisodes de pluie, comme celui qui frappe notre île ces jours-ci, il est à craindre une nette augmentation de ces phénomènes. Les agriculteurs risquent de voir leurs parcelles ravinées par ces eaux qui ne seront plus retenues en amont.



Par ailleurs, les nuisances seront quotidiennes pour de nombreux Réunionnais qui vont subir les flots de camions nécessaires au transport de roches. La dégradation des petites routes qui ne sont pas adaptées est aussi inévitable. Enfin, le surcout financier des solutions retenues aujourd'hui amènera le chantier à dépasser largement les 2 milliards d'euros en raison du prix des andains et des coûts d'acheminement.



Pour ces raisons, nous estimons le jeu auquel se livre le président de Région avec la bénédiction des services de l'Etat, en raclant les andains hors des parcelles agricoles, dangereux. L'entêtement à construire la partie digue de la route du littoral demeure parmi les mauvaises décisions prises à l'encontre notre île. Pour des raisons politiques et au détriment de notre environnement, le président de Région engage la sécurité des Réunionnais pour, coûte que coûte, finir ce chantier de digue pharaonique.



Charles MOYAC, porte-parole, pour EELV La Réunion