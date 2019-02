Européennes: 22 % d'intentions de vote pour LREM, devant le RN

Le 25/02/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 68

Le parti Le Rassemblement pour la République (LREM) arrive en tête des intentions de vote aux élections européennes, avec 22%, selon une enquête Harris Interactive-Agence Epoka pour LCI, RTL et Le Figaro.



Il devance assez nettement le Rassemblement national, crédité de 19 ou 20%.



Il en ressort donc que le parti présidentiel ne semble pas affaibli par trois mois de mobilisation des "gilets jaunes", alors même qu'il n'a pas encore désigné sa tête de liste, contrairement aux autres partis.



Sur les 79 sièges dévolus à la France au Parlement européen, LREM ferait rentrer, dans ce scénario, 21 eurodéputés dans l'hémicycle. Soit un ou deux de plus que le Rassemblement national (RN, ex-FN). Mais avec une marge d'erreur du sondage de plus ou moins 2,5 points, la bataille pour la première place reste très ouverte.



A noter qu'une liste "Gilets jaunes" ne recueillerait que 3% des intentions de vote.