Européennes: Julie Pontalba en position éligible sur la liste du PCF

1. Ti Tangue zilé zone le 12/02/2019 18:18

Hi hi hi ....!!! Ah ah ah ....!!!!

2. Cimendef le 12/02/2019 19:03

Lol de relol vous avez vu le dernier sondage sur les intentions de vote pour le PCF : très en dessous des 5 % seuil requis pour avoir des élus. Un miracle peut toujours se produire si elle invoque Saint Staline et Saint Paul Vergès.

3. tijean le 12/02/2019 19:04

le pcr... faut un cyclone pour définivement enterrer ce parti aux idées archaiques.

4. Mdr le 12/02/2019 19:46

Aucune chance même en 1ere position . Qui vote encore communiste de nos jours .

5. JMR974 le 12/02/2019 21:32

@3 -tijean



Non tijean, il ne faut pas que le PCR disparaisse ! Au contraire, il faut le mettre sous cloche et balader cette cloche dans tout le pays, histoire de bien montrer que ça a existé. Car autrement, si le PCR disparaissait, dans quelques années plus personne ne se souviendrait de ces gens, de ce parti, de cette idéologie, de ces paillassons de l'URSS, de Lénine et de Staline. En outre, les communistes sont coupables d'avoir accepté sans les dénoncer les quelques 180 millions de morts du bolchevisme, du léninisme et du stalinisme.

6. Denis le 12/02/2019 21:44

Sa existe encore le PCR . Et si jamais elle est élu partagerai t elle ses indemnités

7. Ma sonnerie le 12/02/2019 22:42

encore une prof qui délaisse ses élèves et préfèrent pavaner pour le goût du pouvoir..



combien a t elle déjà faite aux dernières élections ??

8. Manu le 13/02/2019 00:05

Une très bonne candidature pour l'Europe des gens, contre l'Europe de l'argent. J'espere qu'ils feront plus de 5%, car c'est le seul parti qui defend encore le peuple

9. Durand le 13/02/2019 00:21

La connerie de certains propos nauséabons susceptibles de condamnation en justice sont d'un niveau qui en dit long sur leurs auteurs...



10. Cath le 13/02/2019 02:07

Bravo et bon courage ! Enfin une liste qui est représentative de la population. Des femmes et des hommes qui travaillent pour gagner leurs vies, loin du monde de la finance et des affaires qui étouffent notre société et nous conduisent dans le mur

11. bagatelle le 13/02/2019 05:56

a POST 6 oui sa existe encore LE PCR du coté de ste suzanne il y a plein

que vous voté ou pas ils sont élus même si vous restez chez vous il y aura quelqu un pour voter a votre place et le pire que depuis que se PARTIE EXISTE ils ne cessent de revendiqué q u ils ont la vraie solution pour notre île

MAIS si pour voler frauder ou comment faire pour voter à la place des autres sans se faire prendre par la justice GARDER POUR VOUS

AU FAITE IL EN EST OU L AFFAIRE DES FRAUDES EUROPÉENNES A STE SUZANNE

concernant se MAIRE ET CERTAIN DE SES MEMBRES DE BUREAUX

12. laurent le 13/02/2019 07:55

pcf ?? et attention à ses modèles, lénine, staline voire mao, marchais en france, vergès ici en petit. cela fait de bonnes références dans son CV. je ne savais pas que le pcf local pouvait encore attirer des gens, enfin ils pourront toujours se rassembler dans un appartement, le local suffira pour tous les militants en tout cas pour ceux de moins de 70 ans

13. 3e à Saint-Denis le 13/02/2019 08:08

Post 7 : Pontalba a fait 8% aux législatives à Saint-Denis, derrière Bareigts et Morel mais devant les 11 autres dont Nanenasa et Marchau. Ce n’est pas rien.

14. Josiane le 13/02/2019 09:13

180 millions de morts ! Rien que ça ? 180 millions de morts sur 190 millions d’habitants... ! Grotesque ! Par contre les 20 millions de morts soviétiques pour que l’Europe vive en Paix.... l’Armee rouge a libéré l’Europe.

JULIE, TOUT MON SOUTIEN

15. Lamindary le 13/02/2019 20:21

À post 7 : AVEC LE SOUTIEN DE LA FRANCE INSOUMISE DONT LE CANDIDAT MELENCHON AVAIT FAIT PLUS DE 21% À SAINT-DENIS UN MOIS PLUS TÔT ! Rendez-vous en juin pour voir le score historix du pcr. Madame Ary fera encore moins qu’aux législatives de 2017.