Européennes: L'UPR remercie ses électeurs

Le 29/05/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 147

Ayant récolté un peu plus de 5 000 voix lors du scrutin européen de dimanche, l'Union populaire républicaine, le parti "Frexit" de François Asselineau, tient à remercier les électrices et les électeurs qui se sont déplacés. Le parti se félicite notamment du score obtenu dans l'île (2,78%), un score "qui a plus que triplé par rapport aux européennes de 2014".