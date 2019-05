Européennes : Le Rassemblement national en tête au niveau national

Le 26/05/2019 | Par Zinfos974 | Lu 3802

Des résultats des élections européennes 2019 mis à jour ont été livrés ce dimanche soir vers minuit (Paris), après une première série d'estimations à 20 heures. Selon ces résultats, c'est bien le Rassemblement national de la tête de liste Jordan Bardella qui arrive en tête de ces européennes. La liste du parti de Marine Le Pen devance celle de l'ancienne ministre Nathalie Loiseau pour la majorité du Président Emmanuel Macron. Enorme surprise dans le trio de tête : c'est Yannick Jadot, tête de liste Europe Ecologie Les Verts qui arrive troisième, loin devant François-Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains.