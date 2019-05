Européennes : Le Rassemblement national en tête

Le 26/05/2019 | Par Zinfos974 | Lu 3121

Selon une estimation nationale à 20H métropole (22H Réunion), le Rassemblement national de Marine Le Pen arrive en tête avec 23,2% des voix lors de ces Européennes. Le parti présidentielle LREM arrive en deuxième position (21,9%). Autre surprise, le score à un chiffre des Républicains.

Selon les premières estimations à la sortie des urnes, le Rassemblement national arrive en tête aux élections européennes. Il est suivi par LREM et EELV qui crée la surprise en arrivant troisième du scrutin. Avec un peu plus de 12% des suffrages, les écologistes devancent Les Républicains, relégués à environ 8%.



Vient ensuite la liste Place Publique-Parti socialiste, qui devance de peu celle de la France Insoumise. La liste Génération.s et celle du PCF, en revanche, ne dépassent pas le seuil des 5%.



Les estimations :

Rassemblement national : 23/24,2 %

La République en marche/MoDem : 21,9/22,4 %

Europe-écologie - Les Verts : 12,5/13 %

Les Républicains : 8/9 %

La France insoumise : 6,2/7 %

Parti socialiste-Place publique : 6,2/7 %

Debout la France : 3,6%

Génération.s : 3,4%

UDI : 2,6%

PCF : 2,4%

Parti animaliste : 2,2%