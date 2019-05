Européennes: Pour Jean-Hugues Ratenon "c’était un vote d’exaspération"

1. le taz le 29/05/2019 15:53



Le parlementaire se félicite du score obtenu par la France insoumise dans la commune pannonaise



on se console hypocritement comme on peut quand on voit la raclée de lfi sur le national. 6%

une purge complète que vous, les aveugles et sourds, n'analyserez jamais.



au fait, le vénézuela, 100 000% d'inflation en 2018.

vous pensez vraiment que vous trouverez des gens (autre que les incultes qui votent déjà lfi) qui vous feront confiance ?

à oui, c'est vrai, vous vous refusez de comprendre pourquoi votre secte ne marche pas.



allez, je reprends l'enthousiasme général : félicitation pour le super score à bras-panon...

vive, la ruine, vive l'échec, vive le personnage sacré, vive LFI.....