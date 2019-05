Commentaires (4)

1. " VIEUX CREOLE " le 15/05/2019 19:20

" LES DÉCLARATIONS ET LE CHOIX DE SES PARTENAIRES DE SCÈNE" D' ACCOMPAGNEMENT ME PLAISENT ÉNORMÉMENT DANS LES CONTEXTES : international , européen et national DE DISCRIMINATIONS DE TOUTES SORTES ! ! ------- JE LUI DIS DONC : " BRAVO ! FÉLICITATIONS ET . . . BONNE CHANCE" pour le Courage Admirable dont il fait preuve ! ! !

2. Martine et les LGBT le 15/05/2019 20:45

Disons qu''il est déjà fiché chez les plus radicaux !



La mode c''est plus le :" out " mais le "look hétéro"



Rien compris à ce déballage made in Jeffree Star





3. " VIEUX CREOLE " le 15/05/2019 22:06

" A MARTINE ET LES LGB T" : Où - sur quel site par exemple -AVEZ- VOUS LU QUE CE CHANTEUR ""A ETE FICHÉ CHEZ LES PLUS RADICAUX " ; J'aime les Précisions et je me méfie des " Réseaux sociaux "! ! N

----- J' ESPÈRE QUE VOUS NE VOUS FIEZ PAS A SON " PATRONYME" OU A SON "APPARENCE " (sa tenue" :car dans des soirées branchées" Certains non-Musulmans s'habillent "en Djellaba"! ) ! ! !