Excès de vitesse, alcoolémie positive, zamalé et sans permis: La totale pour cet automobiliste arrêté à St-Denis

Le 22/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 687

En ce début de week-end, la Délégation Départementale de la Sécurité Routière du SIAAP a réalisé hier à Saint Denis plusieurs contrôles routiers. Sans surprise, les causes d'accidents graves étaient ciblées: vitesses excessives et conduites sous addictions. Treize conducteurs ont été interceptés en excès de vitesse, dont deux pour lesquels la vitesse retenue dépassait la limite autorisée de plus de 30km/h.



Sur un autre point, le Groupe de Sécurité Routière procédait également à ce type de contrôle. La vitesse d'un véhicule était contrôlée en agglomération à 87km/h pour une vitesse limite autorisée de 70 km/h. Quatre délits étaient ensuite relevés à l'encontre de ce même conducteur pressé, en vacances actuellement dans l'île chez sa famille. Les vérifications entreprises à la suite du contrôle montraient qu'il circulait avec une alcoolémie délictuelle vérifiée à 0,61 mg d'alcool/litre d'air expiré (soit 1,22g par litre de sang). Il s'avérait conduire sans permis, ayant restitué son titre suite à un solde de point nul en 2019. Cet état résultait notamment d'une précédente alcoolémie délictuelle relevée à Saint Pierre en 2017, qualifiant la récidive de ce délit. Il était trouvé en possession d'un rouleau de zamal. Enfin, et sans grande surprise, le dépistage au stupéfiant réagissait positivement. Le véhicule appartenant à un parent du conducteur était immobilisé et placé en fourrière.



Hier soir, quinze effectifs de ces mêmes unités du SIAAP réalisaient une opération identique sur les lieux habituels de démonstrations motorisées du chef-lieu. Outre la dizaine de contraventions formalisée (irrespect de feu, défaut de ceinture d'enfant passager....), deux immobilisations et trois rétention de permis étaient réalisées. Six délits étaient constatés à savoir un défaut d'assurance, un défaut de permis de conduire, une conduite avec usage de stupéfiant et une conduite avec une alcoolémie, le taux retenu étant de 0,59 mg d'alcool par litre d'air expiré.



De plus, un conducteur sortant d'un restaurant circulait lui en récidive d'alcoolémie, avec un taux de 0,53 mg/l. Il s'avérait ne pas avoir encore récupéré son permis à l'issue de l'alcoolémie précédente datant de 2017. Il était placé en garde à vue.



La Compagnie Départementale d'Intervention en maraude sur le secteur surprenait un véhicule circulant à contre-sens dans un carrefour giratoire. L'individu s'avérait conduire avec une alcoolémie délictuelle de 0,79 mg/l. Nouvellement propriétaire de sa SEAT Leon, le conducteur n'avait pas souscrit à l'assurance obligatoire. Enfin, il faisait l'objet d'une fiche de recherche. Il était également placé en garde à vue.



En 2019, la présence de l'alcool ou des stupéfiants était relevée dans plus de 70% des accidents mortels de la circulation constatés dans la zone relevant de la Police Nationale. Ce constat accablant était confirmé hier encore où, en deux contrôles, dix délits étaient relevés dont sept s'avéraient en lien avec ces problématiques.