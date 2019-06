Exploitation des aérodromes de Paris : recueil des soutiens des électeurs

Le 26/06/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 74

sous forme électronique en cliquant ici pour accéder au site dédié

de manière exceptionnelle, sous format papier.

Aussi, précisaient-ils, « il revient ainsi au Peuple Français, par voie de référendum, de pouvoir affirmer ou non le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris».Pour la tenue de ce référendum, la loi fixe à 4 717 396 le nombre de soutiens, soit un dixième du corps électoral national. D’ores et déjà et jusqu’à mars 2020, vous pouvez apporter votre soutien soit :Afin de permettre le bon déroulement du recueil de soutiens, la ville de Saint-Paul met des moyens à disposition de la population. Ainsi les administrés ne disposant pas d’une connexion internet à domicile peuvent se rendre à l’Espace numérique de la Saline ou à celui de Maison Célestin à Bernica.Des agents se rendront disponibles afin d’aider les électeurs le souhaitant à formaliser leur dépôt de soutien sur le site du Ministère. Parallèlement, quatre agents communaux bien identifiés seront en charge de récupérer les soutiens en format papier dans les mairies annexes de la Plaine, de la Saline et la Saline-les-Bains et à l’accueil de la mairie centrale aux heures habituelles d’ouverture des bureaux.À noter cependant, que les Mairies ne sont pas habilitées à recueillir les réclamations des électeurs sur ce recueil de soutiens. L’électeur devra saisir lui-même le Ministère.