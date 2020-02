Exposition : Un univers de fantasy : Hispéria de Daisy de Palmas Jauze

Le 11/02/2020 | Par Université de La Réunion | Lu 45

Bienvenue en Hispéria !



Depuis plus de vingt ans, Daisy de Palmas Jauze rapporte des éléments fabuleux d’Hispéria et de ses planètes voisines du système Harpesien. Elle y a donné naissance aux quêtes de ses héros. Venez plonger dans cet univers de Fantasy grâce à l’exposition présentée à la Bibliothèque Universitaire Saint-Denis Droit-Lettres, et découvrir la Constellation de la Harpe, sa situation planétaire, ses modes de vie mêlant sacré et réalité, sa religion et ses merveilleuses voilures qui vous transporteront par les couloirs de la Voie Lactée jusqu’au prochain spatioport.



Daisy de Palmas Jauze est née à l’île de la Réunion et y a toujours vécu. Elle est professeur d’Anglais et artiste-peintre. En parallèle du cycle d’Hispéria, elle a publié trois essais traitant chacun d’un univers fabuleux où le dragon a laissé son empreinte, celui d’un miraculeux chrétien pour le premier, Saints et Dragons, et celui de la Fantasy contemporaine pour le second, Dragon de la Fantasy : legs du passé et renouveau. Dans le troisième, elle analyse les composants itératifs d’un sous-genre de la Fantasy à dragons qu’elle a baptisé la Dragon Fantasy.





Bibliographie indicative :



Le cycle d’Hispéria (Editions du Panthéon) :

· Tome 1. Cueilleurs des Nuages. 2014

· Tome 2. Au fen des Vangueurs. 2016

· Tome 3. Pacte avec la déesse. 2017



Études et essais :

· Saints et dragons : la sauroctonie en France du IIe au VIIe siècle. Paris : les Éd. du Panthéon, 2012.

· Les dragons de la fantasy : legs du passé et renouveau. Paris : les Éd. du Panthéon, 2014

· La Dragon Fantasy. Paris : les Éd. du Panthéon, 2018





En pratique :



Exposition présentée à la Bibliothèque Universitaire Saint-Denis Droit-Lettres

Du 20 janvier au 20 avril 2020

Horaires : L-V : 7H30-19H et samedi 8h-12H

Entrée libre et ouverte à tous