Extension de l’Institut Universitaire de Technologie et relocalisation de l’École Supérieure d’Ingénieurs Réunion Océan Indien

Le 27/06/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 81

À travers le Passeport de la Réussite, la Région Réunion renforce son soutien au secteur de l’éducation et de la formation afin de répondre aux besoins des entreprises réunionnaises, nationales ou internationales, considérant l’insertion sociale et professionnelle durable des jeunes comme l’une de ses priorités.L’accompagnement de la Collectivité pour la réalisation de l’opération Campus Santé s’inscrit dans ce cadre. Objectifs : améliorer la démocratisation de l’accès aux études supérieures et offrir toutes les chances de réussite aux étudiants sur le territoire réunionnais.L’opération Campus Santé se compose d’un projet de regroupement et d’extension qui doit permettre notamment :le rayonnement de l’ESIROI à l’échelle régionale et nationale en tant que grande école d’ingénieurs,d’optimiser et de partager les moyens avec les autres formations de l’IUT,de répondre à la demande croissante de nouvelles candidatures et aux attentes des milieux socioprofessionnels…Retour en images sur la visite de chantier ce mercredi 26 juin 2019 faite par Didier ROBERT, Président de la Région Réunion et par Frédéric MIRANVILLE, Président de l’Université de La Réunion.