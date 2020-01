Extinction Rébellion Réunion dit stop à la publicité dans les espaces publics

Le 31/01/2020 | Par Nicolas Payet

Excédé par les publicités qui envahissent les espaces publics et naturels de l’île, le mouvement Extinction Rébellion Réunion a, mercredi, mené une action dans plusieurs villes du département. Au Tampon, St-Joseph ou encore St-Leu, les militants ont tagué des panneaux publicitaires.



"Nous dénonçons la publicité agressive organisée avec l’assentiment des élus locaux qui autorisent l’installation de panneaux publicitaires géants (4x3m) aux entrées des villes, mais également dans le cœur de nos centres de vie", lance Extinction Rébellion.



"Le dernier modèle de voiture, une marque d’alcool ou de parfum, une promotion dérisoire sur un produit alimentaire ou des destinations touristiques bien souvent inabordables pour la plupart des Réunionnais…", pour le mouvement cette pollution visuelle incite à la surconsommation "néfaste pour l’environnement" pour des produits "souvent fabriqués dans des conditions épouvantables".



Profitant des élections municipales, Extinction Rebellion Réunion demande d’enlever l’ensemble des panneaux d’affichage à usage commercial sur le domaine public, d’interdire l’éclairage nocturne des panneaux, d'interdire l’installation de nouveaux espaces publicitaires. Le lancement d’une concertation publique régionale et/ou communale sur la présence d’affichages publicitaires sur les propriétés privées "qui permettent à leurs propriétaires de gagner de l'argent" est également demandé.



"Il est temps que les élus de La Réunion prennent conscience de l’urgence écologique démontrée par la communauté scientifique internationale et que des mesures immédiates soient prises pour préserver à la fois notre environnement, mais aussi notre cadre de vie".



Extinction Rebellion Réunion invite la population à rejoindre le mouvement qui "n’accepte pas ce projet de société imposé par des intérêts industriels privés qui se fait une fois de plus au détriment de l’intérêt général".