[FACECAM] Amélina, la boss aux gants de velours

Le 27/09/2019 | Par Serena Talk Show | Lu 147

Retrouvez Amélina, celle qui dirige l’équipe de la Boîte à Like. Elle nous partage sa vision de l’entreprise, sa position en tant que femme et sa vision sur le long terme. Et c’est dans un moment d’improvisation, d’inattendu, qu’elle se livre derrière les caméras du Séréna Talk Show.