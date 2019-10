[FACECAM] Charlotte, notre rockeuse locale pailletée

Le 04/10/2019 | Par Serena Talk Show | Lu 131

Vous devez déjà connaître Charlotte, et bien nous vous la présentons sous un autre jour. Quand elle met les pieds dans le studio, de sa robe colorée poney, nous pensions accueillir une innocente jeune fille. Mais laissez lui l’occasion de s’exprimer, et vous serez décoiffé par ce que vous entendrez ! Vous voulez savoir ce qu’elle a dit ?! Alors je vous invite à regarder la vidéo de cette rock’n roll girl, qui n’a aucune honte de dire clairement ce qu’elle pense ! Et ça, ça fait plaisir à voir et à entendre…!