[FACECAM] TITI le comik ! humour à profusion

Le 26/07/2019 | Par Serena Talk Show | Lu 247

Thierry Vaitilingom, plus connu sous le nom de "Titi le comik", est un jeune humoriste réunionnais plein d’entrain. Son objectif - et il s’en donne les moyens - professionnaliser sa passion, faire un maximum de scènes et pourquoi pas devenir acteur. Nous vous invitons à le découvrir dans la FaceCam du Serena Talk Show.