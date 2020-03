Les mesures de restrictions viennent d'entrer en vigueur. Les déplacements et les contacts doivent être réduits au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter de ce mardi 17 mars, 15 heures, et ce pour quinze jours minimum. Puis-je emmener mon chien chez le vétérinaire ? Allez manger chez mes parents ? Acheter d'autres choses que de la nourriture ? Autant de questions auxquelles répond le gouvernement, dans une FAQ mise en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur . Nous vous le retranscrivons ci-dessous :À partir du 17 mars à 12h, et pour 15 jours minimum, même si vous ne présentez aucun symptôme, vous ne pouvez sortir sans un motif valable qui pourra faire l’objet d’un contrôle par les forces de l’ordre. En cas de symptômes d'une infection respiratoire ou de fièvre au-dessus de 37,5 degrés, restez à la maison, contactez votre médecin et limitez le contact avec d'autres personnes autant que possible. N’appelez le 15 qu’en cas de forte fièvre ou de difficulté respiratoire.Vous pouvez quitter la maison, en remplissant une déclaration individuelle:1. pour aller au travail et en revenir, et pour les déplacements professionnels inévitables;2. pour raisons de santé;3. pour faire vos courses essentielles;4. pour des motifs familiaux impérieux, l’assistance de personnes vulnérable;5. pour des déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.Oui.Oui, si vous ne pouvez travailler à distance, c’est un déplacement justifié par une nécessité professionnelle.Oui. Tous les moyens de transport public et privé fonctionnent régulièrement. (Certains ont vu leur fonctionnement réduit, renseignez-vous auprès de votre réseau, ndlr).Oui. Il n’y a aucun besoin et il n’y a aucune raison de faire des provisions, car les magasins demeurent régulièrement approvisionnés. Il n’y a pas de restrictions au transit des marchandises, qu’elles couvrent les besoins fondamentaux ou pas.Oui, mais seulement en cas de nécessité, donc uniquement dans les commerces dont l’ouverture est autorisée, pour l’achat de biens liés à la satisfaction de besoins de première nécessité.Non, car ce n’est pas un déplacement indispensable et que cela ne figure pas parmi les dérogations.Uniquement pour vous occuper de personnes vulnérables et en vous rappelant que les seniors sont les personnes les plus vulnérables et qu’il faut les protéger le plus possible de tout contact.Les sorties indispensables à l’équilibre des enfants, le sport et l’activité physique individuels dans les espaces ouverts, sont autorisés à proximité du domicile, dans le respect des gestes barrière et en évitant tout rassemblement.Oui, pour lui permettre de satisfaire ses besoins ou pour un rendez-vous vétérinaire.Ces prescriptions seront contrôlées par les forces de l’ordre et leur violation fera l’objet d’une contravention dont le montant sera porté à 135 euros.