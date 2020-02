FAZSOI: 38 jeunes réunionnais s'engagent dans l'Armée de Terre

Le 05/02/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 216

Le mardi 4 février 2020, 38 jeunes Réunionnais sont venus signer un contrat d’engagé volontaire de l’armée de Terre au centre de recrutement et d’information des forces armées CIRFA) de Saint-Denis. Cette signature, sous les yeux des familles, marque leur engagement dans l’institution.



Âgés de 18 à 25 ans, ces jeunes femmes et hommes, originaires de toute l’île de La Réunion, s’apprêtent à rejoindre le régiment et la spécialité qu’ils ont choisis en métropole, en prenant l’avion dès ce mardi soir. "Ici, les volontaires sont motivés, sportifs et ont un vrai projet", constate l’adjudant Mickaël, recruteur en mission de courte durée au CIRFA de Saint-Denis et originaire du CIRFA de Vincennes en région parisienne.



Sur cette incorporation, l’engagé volontaire Damien, titulaire du brevet des collèges, a choisi de servir dans la spécialité cynotechnique au 13e régiment du génie à Valdahon. Né en métropole, avec une sœur et un beau-frère éducateurs canins et ayant toujours eu des chiens, Damien a eu envie de s’engager et "d’aller voir autre chose" dans un domaine qui l’attirait.



Quant à Mickaël, né à La Réunion, âgé de 19 ans et titulaire d’un baccalauréat professionnel mécanicien de la maintenance automobile, il écrit aujourd’hui "l’histoire de sa vie". Ayant envie "d’aventure, de bouger et de découvrir le monde", il a choisi d’exercer le métier auquel il s’est toujours destiné, mais dans l’armée. Affecté au 121e régiment du train de Montlhéry, il franchit le pas tout juste un mois après son frère jumeau, qui lui a rejoint les troupes de montagne en janvier.



Ces jeunes Réunionnais débuteront leurs classes dès la semaine prochaine, dans leurs centres de formation initiale militaire (CFIM) avant de rejoindre leurs affectations respectives et de se spécialiser dans l’arme choisie.