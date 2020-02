FAZSOI: Inauguration du centre du service national

Le 25/02/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 238

Après un an de travaux, le centre du service national La Réunion-Mayotte (CSN-RM) a inauguré le mercredi 19 février 2020 ses nouveaux locaux en présence du général Yves Metayer, commandant supérieur (COMSUP) des Forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) et de l’ingénieur en chef de première classe Jean-Philippe Terrec directeur de l’infrastructure de la défense (DID) de La Réunion-Mayotte.



Les travaux réalisés ont essentiellement concerné la cour intérieure, le bâtiment des archives et celui des bureaux et de l’accueil du public. Le CSN dispose à présent d’une salle des archives conforme aux normes de stockage et en parfait état de fonctionnement qui contient plus de 340 000 dossiers d’anciens militaires et d’une zone dédiée aux journées défense et citoyenneté (JDC) bien structurée qui permet de recevoir les jeunes pour l’ultime étape de leur parcours citoyenneté dans des conditions très favorables avec un accès plus simple depuis l’extérieur (7 500 jeunes français convoqués en 2019 à la caserne Lambert sur les 18 000 jeunes convoqués sur le département).



Enfin, la nouvelle configuration des locaux a permis au centre de rouvrir l’accueil du public en recevant les administrés dans un local adapté et classé ERP. Ces nouvelles conditions de travail sont également appréciées par le personnel du centre en termes d’efficacité et de fonctionnalité.



Le général Metayer a félicité tous les services et toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ces travaux, tout en soulignant l’importance de la mission du centre du service national et, en particulier, de la journée défense et citoyenneté qui constitue le plus souvent le premier contact de la jeunesse française avec ses armées.