FSU : "Vouloir s’aligner à tout prix sur les rythmes métropolitains et ce jusqu’à l’absurde c’est ignorer l’intérêt des élèves"

Le 26/06/2019 | Par Zinfos974 | Lu 87

Pour faire face à une canicule inédite par sa précocité et son ampleur dans l’Hexagone, le Ministère de l’Éducation Nationale n’a pas tardé à réagir par des consignes envoyées dans les établissements pour limiter les effets des fortes chaleurs dans les classes.



Il vient par ailleurs d’annoncer le report de quelques jours des épreuves du Brevet y compris pour la Réunion où pourtant aucune canicule ne sévit actuellement ! C’est même tout le contraire puisque nous approchons d’une période fraiche particulièrement propice aux apprentissages mais réservée aux vacances scolaires !



Ainsi donc quand des chaleurs extrêmes s’abattent sur la Métropole, le Ministre prend des mesures ; par contre, quand des conditions caniculaires comparables persistent des mois durant chaque année à la Réunion, celui-ci reste étrangement muet.



Pourtant la période de fortes chaleurs -particulièrement longue cette année-, perturbe tout autant les apprentissages, nuit tout autant à la concentration des élèves, est tout autant source de fatigue intense et de risques sanitaires.



Cette année l’occasion était donnée de repenser le calendrier scolaire puisqu’il est ré-examiné tous les trois ans et peut, dans les DOM, être adapté « aux conditions particulières des régions concernées ». Malheureusement, pour la période 2020-2023, le Ministère et le Rectorat de la Réunion ont décidé de reconduire un calendrier de plus en plus aligné sur la métropole et d’écarter toute possibilité de débattre d’un calendrier climatique civil.



Pourtant ce calendrier est le seul à prendre en compte les conditions particulières que représentent les températures en période chaude qui avec le réchauffement climatique ont tendance à augmenter ; il est le seul aussi à privilégier la saison fraîche pour les apprentissages et à placer le plus possible les vacances sur la période chaude.



Vouloir s’aligner à tout prix sur les rythmes métropolitains et ce jusqu’à l’absurde c’est ignorer l’intérêt des élèves.



Il est par ailleurs surprenant que le Ministre se préoccupe uniquement du Brevet et non du bac et n’annonce aucune mesure pour les écoles primaires hexagonales où les élèves souffrent tout autant de la chaleur. Est-ce une coïncidence si le 27 juin, date initiale du Brevet, une grève est prévue dans l’Éducation Nationale?