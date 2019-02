Facebook : des données personnelles bientôt effaçables

Le 28/02/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 237

Le réseau social annonce qu’il sera possible d’effacer certaines données personnelles cette année. Pour cela les utilisateurs auront accès aux applications et aux sites qui envoient des informations à Facebook, ils pourront ainsi les effacer et empêcher le réseau social de stocker cette data.



Cette option devrait être accessible aux utilisateurs courant 2019. Ils pourront alors effacer leur historique: la liste des sites visités et des liens qu’ils ont cliqués.



Un pas premier pas en avant car ces sites et applications contient des outils développés par Facebook pour récupérer les données d’activité des usagers. Toutes ces informations permettent au réseau social de proposer une publicité très ciblée à ses annonceurs.