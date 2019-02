Faible risque de formation d'une tempête tropicale modérée en fin de semaine

Le 25/02/2019 | Par A.D | Lu 701

Au cours des 5 prochains jours, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée devient faible au Sud-Est de Diego-Garcia à partir de Vendredi, indique Météo France dans son dernier bulletin ZCIT (suivi quotidien sur l'activité cyclonique et les conditions météorologiques tropicales sur le Sud-Ouest de l'océan Indien).



"Un minimum pourrait se creuser et entamer une cyclogénèse, notamment à partir de vendredi dans des conditions environnementales favorables", indique le bulletin ZCIT.



"Néanmoins la localisation exacte de ce minimum est encore très incertaine avec une large dispersion des modèles numériques entre eux et d'un réseau à l'autre", est-il précisé.