Faillite XL Airways: Jennifer et Olivier ne reverront pas la couleur de leur 1370 euros

Le 01/12/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 837

Nous l'apprenions début octobre: la compagnie aérienne XL Airways a été placée en liquidation judiciaire . L'ensemble des vols a donc été annulé et des milliers de passagers ont été lésés.Parmi eux, un couple de Gruissanais, Jennifer Rigaud et Olivier Audiffren. Ils avaient prévu de venir passer un séjour à La Réunion, rendre visite à un ami installé sur l'île depuis plus d'un an.Olivier avait dû économiser pour payer ses billets d'avion à 1370 euros. Il s'agissait d'un cadeau pour sa concubine à l'occasion de son anniversaire. Bien qu'ils avaient trouvé des billets à des tarifs plus attrayants sur internet, le couple avait préféré passer par l'agence de voyages, par laquelle ils avaient l'habitude de passer, pour avoir de "meilleures garanties". Mais que nenni...Après la faillite, l'agence de voyages n'a pu apporter en réalité aucune garantie au couple, car ils n'avaient pas pris de forfait, mais seulement les billets d'avion seuls. En effet, comme ils rendaient visite à quelqu'un, ils n'avaient pas pris d'hébergement.Jennifer confie être toujours active sur le groupe de soutien Facebook "Les volés d'XL Airways" dans l'espoir de trouver un jour une solution. Elle déclare "vouloir ne pas lâcher, c'est 1400 euros quand même!", même si elle confie qu'elle "n'y [croit] pas trop..."On lui a parlé de diverses solutions, pour l'heure, aucune n'a pu fonctionner pour eux. Certaines personnes ont pu se faire rembourser par la banque de la compagnie. "Mais il s'agit du Crédit Mutuel et nous, nous sommes à la BNP donc...".Dernièrement, sur le groupe Facebook, elle a notamment entendu parler de la procédure de "chargeback", qui permet à des clients, ayant payé par carte bancaire, de se faire directement rembourser par la marque de la carte bancaire. Mais le même problème s'est posé..."On m'a aussi dit de demander à la Région Réunion, mais je suis en métropole, pourquoi ce serait La Réunion qui m'aiderait?" s'interroge-t-elle. Pour rappel, la Région avait débloqué 500 000 euros pour aider les passagers lésés Cette histoire ne les a heureusement pas dégoûtés des voyages. Pour oublier cette mauvaise expérience, le couple s'est offert un séjour en Inde, comme lot de consolation.Ils n'avaient jamais voyagé avec XL Airways, mais "tout le monde disait que c'était une bonne compagnie. (...) Nous n'avons pas eu la chance d'en profiter, mais nous n'avons pas abandonné l'idée de venir à La Réunion", confie Jennifer."Il serait apparemment possible de se faire rembourser les taxes aéroportuaires, m'a-t-on dit", confie Jennifer, qui ignore cependant la procédure. "Il faudrait se renseigner auprès d'autres compagnies aériennes."En attendant, elle confie avoir l'intention de recontacter l'agence de voyages dans les prochains jours. Elle espère pouvoir obtenir un geste commercial de leur part, comme d'autres agences de voyages ont pu le faire avec leurs clients."Sinon nous pourrions essayer de déclarer cette somme au niveau des impôts", confie Jennifer, qui nage dans une totale incertitude.