Faites le plein de culture ce week-end à Saint-Paul !

Le 10/05/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 286

Vous n’êtes pas prêt de vous endormir ce week-end à Saint-Paul. Du vendredi 10 au dimanche 12 mai, une multitude d’animations seront mises à l’honneur sur l’ensemble du territoire communal. Entre commémorations historiques et événements festifs, Saint-Paul reste fidèle à sa notoriété de ville dynamique !



Vendredi 10 mai



À partir de 7h



Trail de l’uniforme et des agents communaux : Cette course gratuite de 17 kilomètres est prévue dans le cadre de Plateau Caillou en fête. Elle est organisée par l’Association sportive et culturelle de Plateau Caillou (ASCPC) et la commune.

Départ prévu au stade de Plateau Caillou direction la savane !







À 10h



Inauguration du Cimetière des Esclaves Oubliés au cimetière marin – La Baie.

Dans le cadre de la Journée Nationale des Mémoires de la Traite, de l’Esclavage et de leurs Abolitions, la ville de Saint-Paul vous invite à vous souvenir de ceux qui nous ont permis de construire notre avenir librement.







De 19h à 20 h



Coup d’envoi de Plateau Caillou en fête! La manifestation débute à 19h par la remise des récompenses du Trail de l’uniforme, puis l’inauguration de la fête avec les ASCPC Girls. À 20h, “Lambians Faya” est mise à l’honneur avec Systa Lyon, Mix DJ Sebb, DJ Noox, T Base, Chiko one, Capitaine, Abdoul, Junior, Black T.







Samedi 11 mai



À partir de 9h



Journée de Cohésion : de 9h à 16h direction le stade de Corbeil à La Saline-les-Hauts.

Pour cette troisième édition à La Saline, ce sont les deux roues qui seront mis à l’honneur avec trois parcours à vélo pour les jeunes de 6 à 14 ans.







À 14h



#Çamedit : De 14h à 23h, la manifestation s’affiche sous les couleurs de l’Afrique. Un programme riche et coloré qui vous fera sûrement voyager !







À 18h



La deuxième journée de Plateau Caillou en fête débute à 18h avec les talents saint-paulois tels que l’association Solid’R, Pascal Legrand (Afatia), Sens Unik, Sylvio Mailly. A 20h, l’ambiance change et nous voici plonger dans la “Fiesta Kréol” avec ASCPC Girls, Méderice, Joe Vany, Morgan, Sista Flo, Na Essayé et Missty.



Dimanche 12 mai



À 10h30



Tricentenaire du Chemin Pavé de Bellemène : Un village lontan sera inauguré sur le Chemin Pavé et installé jusqu’au 16 mai 2019. De 10h30 à 16h, des expositions de photos et des animations seront proposées au public, une visite guidée du site ainsi qu’une randonnée sont au programme !







À 14h



Plateau Caillou en fête : la dernière journée de Plateau Caillou en fête débute à 14h avec un radio crochet, puis à 19h place au “Le Maloya” sur scène avec les artistes Zaza Maloya, Ti Zenfan Gado, Loryzine et Destyn Maloya.