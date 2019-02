Farid Mangrolia nouveau référent de La Réunion pour LREM

13. Susu le 14/02/2019 08:48



BRAVO pour accepter cette responsabilité Mr je vous soutient même si c difficile en ce moment pour ce gouvernement ,, je réponds au commentaire précédent ,, ce n est pas en cassant , en barrant les routes , en attaquant les juifs que vos propres problèmes seront résolus , cela s appelle la méchanceté, l assistanat, et le manque d éducation, , de respect le bien d autrui ,, Mr Macron appelle à tous à être des hommes et des femmes responsables chacun à leur niveau pour construire une FRANCE et la Réunion solidaires et un vrais vivre ensemble et dignement , librement,, y faut aller chercher du travail pou gagné out morceau pain ,, le travail y viendra pas chez ou .