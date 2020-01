Fast and dangerous : Course-poursuite en BMW avec un jeune adepte de la prison

Le 17/01/2020 | Par SH | Lu 1612

Il a 19 ans. Il est à peine majeur. Et pourtant, il a déjà séjourné quatre fois en prison et compte sept mentions sur son casier judiciaire. E.T a la fâcheuse habitude de voler. Parfois avec violence, parfois en dégradant. Il a aussi tendance à conduire sans permis.



Donc même s’il est sorti de prison en septembre dernier, il n’a fallu que quatre mois pour qu’il y retourne. Mais plus grave qu’un vol et une course-poursuite spectaculaire mercredi, c’est le fait qu’il ait mis en danger les autres.



Ce jour-là, il se rend chez un particulier chemin de l’Étang à Saint-André. Il vole des bijoux et trouve les clés de la jolie BMW quasi neuve dans le garage. Mais bon, il n’y en aurait que trois sur l’île des BMW M5 à 220.000 euros… Mais E.T se met au volant et part avec. Sans permis évidemment.



Et ses exploits ne s’arrêtent pas là. Alors que les forces de l’ordre l’aperçoivent et le poursuivent dans les rues de Ravine Creuse, le jeune inconscient emprunte un chemin en sens interdit. Il percute le véhicule d’une dame, la blessant, puis un taxi, avant de finir sur le toit dans un fossé. Il tente de fuir à pied, mais est retenu par des habitants. Enfin entre les mains de la police, il est emmené au commissariat où il parvient à voler un téléphone appartenant aux policiers. On peut le dire, ça n’arrive pas souvent.



Jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce vendredi – sans avocat à cause de la grève des avocats – il ne nie pas les faits. La procureure rappelle la gravité des faits. Poursuivi notamment pour "mise en danger d’autrui", il aurait pu l’être pour "homicide involontaire", tant il était imprudent sur la route.



Le jeune homme a été condamné à 3 ans de prison ferme. Le président du tribunal, au vu de l’absence des avocats, lui demande son avis. "Trois ans ça peut changer quelqu’un en plus violent", prévient-il. Le président lui répond : "La prison, ça sert d’abord à protéger la société de vous, car vous êtes un danger. Ensuite ce que vous décidez de faire de votre vie, c’est votre choix".