Faux avis sur Trip Advisor : L’Union des Hôteliers de la Réunion exprime son inquiétude

Le 29/08/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 267

L’Union des Hôteliers de la Réunion (UHR) réagit suite à l’article concernant les faux avis sur Trip Advisor impliquant l’Hôtel Lux Saint-Gilles. Des faux avis qui ont également impacté d'autres structures hôtelières de l'île. Pour l'UHR, "le préjudice que ces établissements ont subi doit être corrigé". Voici son communiqué :

S’il est de notoriété publique dans la profession que ce type de gestion frauduleuse des avis est monnaie courante dans certains pays, notamment dans certaines chaines hôtelières, dès lors, la portée du Site Trip Advisor est excessivement limitée.



Il nous est apparu très choquant qu’un groupe mauricien puisse promouvoir de telles pratiques sur les établissements hôteliers de l’île de la Réunion. Le Blue Margouillat, le Palm et le Boucan Canot sans oublier certainement d’autres hôtels ont subi des faux commentaires de la part de personnes proches de l’Hôtel Lux Saint-Gilles et certains clients ont sans doute été trompés par ces pratiques déloyales.



Le préjudice que ces établissements ont subi doit être corrigé. Malheureusement, ce n’est pas Trip Advisor qui va le faire car ce site est parfaitement conscient des dérives du système qu’il a lui-même mis en place.



Ces pratiques douteuses promues par certains groupes doivent être bannies et le client doit être respecté. Le Lux Saint-Gilles se doit dorénavant, comme tous ses confrères, de respecter une éthique et un respect de notre belle profession.