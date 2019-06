Fête de la musique : un auditorium flambant neuf au CRR de Saint-Denis

Le 24/06/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 69

A l’occasion de la fête de la musique, le Directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional, Thierry BOYER, en présence de la Conseillère régionale chargée à la Culture Aline MURIN HOARAU, a inauguré ce vendredi 21 juin le nouvel auditorium du Conservatoire Maxime LAOPE à Saint-Denis.



Cet auditorium flambant neuf offre 135 places assises dont 4 places réservées aux personnes à mobilité réduites. Un revêtement de sol assure une bonne isolation acoustique pour une salle de diffusion, et l’espace habilement aménagé et décoré confère une ambiance chaleureuse et festive à la salle.



8 entreprises ont été retenues pour effectuer des travaux de réalisation d’un gradins, d’une régie et d’un plancher de scène à ossature bois dans sa totalité, d’une isolation acoustique ; de la remise aux normes et adaptations des réseaux électriques ; d’installation d’une machinerie scénique à l’intérieur du pôle de diffusion ; pour fournitures et pose des équipements scénique, éclairage, Audio et d’aménagement de la loge.



Les travaux et l’équipement du pôle Audito ont débuté en 2018 pour une durée de 9 mois, et se sont achevés ce mois de juin 2019. Cette dernière phase d’engagement clôture définitivement le programme de réhabilitation du CRR Maxime Laope de Saint-Denis.



Pour rappel, le centre "Maxime LAOPE" rue de Paris a ré-ouvert ses portes en février 2017 après deux ans de travaux de restructuration et d’extension du bâtiment.



Un nouvel auditorium pour la fête de la musique

L’inauguration de l’auditorium s’est déroulée avec la participation des élèves et des professeurs du Conservatoire à Rayonnement Régional qui ont offert des prestations de musique et de danse. A l’occasion de la fête de la musique, ils ont proposés durant tout le week-end, d’autres prestations musicales au répertoire varié du classique, du jazz, et musique réunionnaise. Des concerts gratuits ouverts au grand public, dans le nouvel auditorium et sur une scène installée spécialement pour l’occasion dans les jardins du CRR, rue de Paris à Saint-Denis.