Fermeture administrative du Crous du 20 décembre 2018 au 13 janvier 2019 inclus

Le Crous de La Réunion informe les étudiants de la fermeture de ses services au public du 20 décembre 2018 au 13 janvier 2019 inclus.



Comme chaque année, le Crous fermera ses portes au public à partir du jeudi 20 décembre, pour les vacances d’été. Services administratifs et structures de restauration sont concernés suivant le calendrier de reprise ci-dessous :



- Reprise des services administratifs : lundi 14 janvier 2019

Ouverture de la caisse des cités et de Cité’U : mercredi 16 janvier 2019



- Reprise des services de restauration universitaire nord

Cafétéria: lundi 14 janvier 2019

Restaurants : lundi 21 janvier 2019



- Reprise des services de restauration universitaire sud

Restaurant et cafétéria du Tampon: lundi 28 janvier 2019

Restaurant de Saint-Pierre : lundi 28 janvier 2019

Cafétéria de Saint-Pierre : lundi 21 janvier 2019



Une permanence sera assurée dans les résidences par nos agents d’accueil et veilleurs de nuit. Le numéro d’urgence sera accessible 24/24h et 7/7j.



Restez informés sur nos actualités et procédures de rentrée via notre site internet www.crous-reunion.fr ou sur notre page Facebook Crous de La Réunion - Officiel.