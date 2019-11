Fermeture de la RN1A entre Bruniquel et le Jardin d’Eden pour cause de travaux

Le 15/11/2019 | Par TCO

Pendant cette période, la circulation sera déviée par le chemin Bruniquel.

Durant ces 3 jours, la circulation sera déviée par la Route du Trou d’eau.











Afin d’effectuer les travaux de protection contre les inondations sur le secteur de l’Hermitage-Bruniquel, la RN1A sera fermée entre le rond-point Bruniquel et le rond-point du jardin d’Eden du 18 novembre au 19 décembre 2019 inclus.L’accès à la STEP sera maintenu.A noter que le Chemin Bruniquel devra être fermé pendant 3 jours afin de rétablir les réseaux et procéder à la mise en œuvre des enrobés définitifs.Les 3 jours concernés seraient le 20 novembre (raccordement eau potable), le 22 novembre (raccordement EDF) et le 29 novembre (enrobés définitifs).Le 2 décembre, des alternats sont prévus pour que l’entreprise puisse procéder à la mise en place de la signalisation sur le Chemin Bruniquel.Nous nous excusons auprès des usagers de la gêne occasionnée pendant ces travaux.