Fermeture des déchèteries et de la fourrière animale du TCO

Dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du Coronavirus, nous informons les habitants de la côte Ouest de la fermeture au public de l’ensemble des déchèteries et de la fourrière animale aujourd’hui et ce, jusqu’à nouvel ordre.Pour toute urgence relative à la fourrière animale (capture d’animaux dangereux et ramassage des cadavres d’animaux), et afin d’éviter trop d’appels sur notre numéro vert, nous vous demandons de privilégier les formulaires dédiés sur notre site internet ou le mail ( courrier@tco.re ).