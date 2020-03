Fermeture des lieux d’accueil au public à la Région, organisation des services pour la continuité des missions, ouverture d’une cellule de crise économique

Le 17/03/2020 | Par La Réunion Positive | Lu 87

« J’ai décidé, en ma qualité de président du Conseil régional de La Réunion, en lien avec le Préfet et les services de la collectivité régionale, de prendre un certain nombre de mesures de précaution au vu de la situation inquiétante et de la propagation rapide du virus Covid19 au niveau national comme au niveau local.



Dès ce lundi après-midi, les services accueillant du public sont fermés (guichet d’accueil Feder / Continuité territoriale …). Les quatre antennes et les annexes ainsi que les espaces accueil de l’hôtel de Région ne sont donc plus ouverts au public jusqu’à nouvel ordre.

Une permanence est mise en place dans les quatre principales antennes et un numéro d’accueil est ouvert afin de répondre aux situations d’urgence : 0262 48 70 00. Les services sont réorganisés. Le télétravail sera généralisé avec un Plan de continuité de l’activité élaboré en lien avec le Directeur Général des Services, afin d’assurer la poursuite des missions de service public dans les meilleures conditions possible.



Les services des routes assureront les missions d’urgence afin de garantir naturellement la sécurité sur les routes nationales qui relèvent des compétences de la Région.



Les Conservatoires à Rayonnement Régionaux ainsi que les centres de formation professionnelle qui travaillent avec la Région sont naturellement concernés par ces fermetures ainsi que les musées régionaux (Stella Matutina, Kelonia, Maddoi, Cité du volcan).



Les satellites de la collectivité sont impactés par les mêmes dispositifs de précaution afin de réduire la propagation du virus sur le département.



Enfin, compte tenu des conséquences économiques catastrophiques attendues avec les fermetures des restaurants, bars, boutiques … une « Cellule d’URGENCE ÉCONOMIQUE » est ouverte. En lien avec les services de l’État, l’objectif est participer à mettre en oeuvre les annonces du Président de la République et du gouvernement. À notre niveau, comme nous l’avons toujours fait, nous assumerons pleinement nos compétences et notre responsabilité en matière économique et serons aux côtés des entreprises réunionnaises. Cette situation oblige à des dispositifs inédits qui vont nécessairement modifier notre plan budgétaire pour cette année.



Je lance enfin un appel solennel au Gouvernement afin qu’un contrôle sanitaire et de santé systématique soit effectué au départ des ports et des aéroports pour les personnes voyageant jusqu’à La Réunion.



Didier ROBERT,

Président du Conseil Régional de La Réunion