Fermeture des magasins, centres commerciaux et camions-bar à 19h

Commentaires (23)

1. El dictator le 09/04/2020 19:04

Il manque souvent un air à certains pour qu'ils soient brillants.

2. martin lane le 09/04/2020 19:05

Restreindre les heures d'ouverture risque de d'allonger les files d'attente et de diminuer les gestes barrières.

Le préfet s'en soucie -t-il ?

3. Fidol Castre le 09/04/2020 19:06

Le non respect de fermeture est passible d’une amende de 135€. Les forces de l’ordre veilleront à l’application stricte de cette décision.



Les grandes surfaces tremblent déjà... Les grandes surfaces tremblent déjà...

4. Onizuka le 09/04/2020 19:10

Alors un pizzaioilo non mais un restaurant pizza oui ? C'est pas un tout petit peu injuste ?

5. Jean Rigole le 09/04/2020 19:26

Au lieu de pratiquer ce couvre feu déguisé et donc encore les petits commerces qui vivotes qui vont prendre, puisque que vous savez où ils sont, pourquoi ne pas envoyer des patrouilles faire leurs travaille ?

6. Ken le 09/04/2020 19:27

Et c’est pour quand les tickets de rationnement?

Dans une démocratie, on aurait des masques...et un gouvernement qui assume au lieu de mentir...😢

7. Pascale le 09/04/2020 19:34

Les restaurants sont fermés mais pas les camions bars et ben dis donc... je comprends mieux pourquoi le virus circule de plus en plus!!!

8. Ar-no le 09/04/2020 19:50

Combien de personnes supplémentaires au chômage dès demain avec à cette mesure ?

Plutôt que de s'attaquer aux regroupements en question, et alors que l'ARS elle-même annonce qu'on arrive sur le plateau de l'épidémie, on enfonce un peu plus les petites entreprises qui essayaient de ne pas complètement couler. Les supermarchés s'en moquent, ils ferment déjà tous ou presque à 19h. Vraiment BRAVO !!! :-(

9. Guerin DAGON le 09/04/2020 20:04

Monsieur le PREFET,

Ayez le courage de mettre un COUVRE FEU de 20H à 05H, ce sera beaucoup plus efficace.

J'habite La Montagne et à côté de chez moi, allée des Manguiers, il y a un kiosque où les V, S et D, des jeunes se rassemblent, l'alcool coule à flot, le Zamal tourne, la musique est à fond.

La caserne des pompiers n'est pas loin, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'entendent pas. Mais ces Messieurs ont peur et se planquent pour être certain de ne pas avoir à intervenir.

Le WE dernier, j'ai tél au 18, la réponse a été : "on va voir ça" et bien entendu personne n'est venu et nous avons dû subir ces désagréments jusqu'à 2h30 du matin.

Qui doit on prévenir pour que tout cela cesse.

ALORS MONSIEUR LE PRÉFET AYEZ LE COURAGE DE METTRE UN COUVRE FEU. Que les citoyens puissent dormir.

10. Sitarane le 09/04/2020 20:05

Monsieur le Préfet faites fermer également les grands centres commerciaux le dimanche matin ègalement

11. Thierrymassicot le 09/04/2020 20:13

@7 Pascale



Et bien une fois n'est pas coutume.. Je suis à 100% d'accord avec ton post.. Espérant que tu gardes mesure et discernement..

12. Thierrymassicot le 09/04/2020 20:17

@8Arno



100 fois, 1000 fois, n+1 fois le chômage est préférable à se retrouver 6 feets under ! Je pense que c''est une évidence pour tout le monde.

13. Marcl le 09/04/2020 20:19

C'est un couvre feu caché du gouvernement qui flingue notre économie plus que le virus

14. Bleu outre mer le 09/04/2020 20:25

Sinon



Le préfet de Seine-et-Marne abroge l'arrêté permettant de réquisitionner des chasseurs pour faire respecter le confinement



Les chasseurs mobilisés depuis début avril en Seine-et-Marne pour faire respecter le confinement vont finalement retourner chez eux. Face aux critiques suscitées par cette mesure, le préfet, Thierry Coudert, a rétropédalé, abrogeant les deux arrêtés permettant un tel dispositif,





Nous pouvons ici demander à nos chasseur de Tangue pour faire respecter le confinement.........

15. pipo le 09/04/2020 20:28

Je n'ai pas mangé une pizza depuis 3 semaines et franchement ça ne me manque pas vraiment!

16. mesurette le 09/04/2020 20:31

Chaque jour une mesurette. On va finir par s y perdre. Le non respect d un arrêté : 135 euros. J ai un doute. Bref demain vendredi saint, ok pour samedi, dimanche la majorité des centres commerciaux ferment à midi et lundi ok. Une telle mesurette lors d un week end. Vous auriez dû prendre exemple sur les Antilles.