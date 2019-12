Fermeture des services du TCO ce mardi 31 décembre à partir de 12h

Les services du TCO seront fermés ce mardi 31 décembre 2019 à partir de 12h.Pour toute urgence concernant la fourrière animale, appelez le 0800 605 605 (appel gratuit depuis La Réunion) et laissez un message sur le répondeur en précisant vos coordonnées. L’équipe d’astreinte vous rappellera pour traiter votre demande.Aussi, la veille de ce jour férié, mardi 31 décembre 2019, les déchèteries et centres de propreté fermeront à 15h et la fourrière animale intercommunale à 16h.À noter également que les déchèteries et centres de propreté ainsi que la fourrière animale intercommunale du TCO seront, comme habituellement, fermés au public le mercredi 1er janvier 2020.Pour toute urgence relative à la fourrière animale, appelez le Numéro Vert du TCO 0 800 605 605 (appel gratuit à La Réunion).Rappel : Pour toute autre demande (renseignement, réclamation, signalement, …), vous avez à votre disposition à tout moment les formulaires en ligne à remplir suivant la situation et la nature de la demande.Merci de votre compréhension.Les équipes du TCO vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’années !