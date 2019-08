Fermeture exceptionnelle des services de la préfecture ce vendredi 16 août

Le 14/08/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 73

es services de la préfecture de La Réunion et des sous-préfectures ainsi que les services de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE), de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL), de la direction de la mer sud océan Indien (DMSOI), de la direction des affaires culturelles de La Réunion (DACLR) et de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF)* informent qu’ils seront exceptionnellement fermés le vendredi 16 août 2019.



* Les services de contrôles sanitaires de la DAAF (Port, aéroport et abattoirs) assureront une permanence.