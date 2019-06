Fermeture temporaire du bureau de Poste de La Saline-Les-Bains pour travaux de rénovation

À partir du 1er juillet 2019, le bureau de Poste de La Saline-Les-Bains va bénéficier de travaux de modernisation pour une durée de 1 mois. À compter de cette date, le bureau sera fermé pour travaux. Sa réouverture est prévue le 26 juillet 2019.

Ces travaux permettront de proposer une offre de services plus accessible, personnalisée et adaptée à ce qu’attendent les clients intégrant également de nouveaux équipements numériques. Pendant cette période de travaux, La Poste met tout en œuvre pour accueillir ses clients, dans les meilleures conditions, dans ses points de services les plus proches.L’offre de La Poste sera disponible dans les points de services suivants :Lundi : 8h à 14h45Mardi au Vendredi : 8h à 12h15/13h15 à 17hSamedi : 8h à 11H45Lundi au vendredi : 8h à 11h30 Samedi : 9h à 11h30Lundi : 8h à 14h30 Mardi au vendredi : 8h à 12h15/13h15 à 16h Samedi : 8h à 11h30Les service de la Poste et de la Banque Postale sont également accessibles en ligne : www.laposte.fr