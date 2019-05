Fermetures de rues et accès à la plage des Roches Noires interdite

Le 20/05/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 74

A partir du 20 mai 2019 et pour 3 semaines environ, les travaux de dragage sur le port de St Gilles les Bains vont commencer. (Crédit photo : TCO)Cette fois-ci, deux opérations de travaux sont programmées :– Le désensablement d’entretien du port, le long du chenal de navigation– Et la reconstitution de la digue principale du port par déplacement de blocs rocheux.Cette intervention consiste à remettre en place les rochers afin de reconstituer la digue de protection intérieure. Il sera procédé également au déplacement des échinodermes (oursins + holothuries) ainsi qu’au ramassage des déchets.Très attendue des usagers de la mer, elle permettra aussi de rétablir l’alignement des balises (phares) d’entrée de port et de sécuriser son accès.À noter :Afin de permettre l’arrivée des engins sur la plage des Roches Noires, lundi 20 mai 2019 de minuit à 9h du matin, les rues de la Poste et du Port seront fermées. Le stationnement y est donc interdit.Dès le lundi 20 mai et pendant toute la durée des travaux (environ 3 semaines), la plage des Roches Noires sera fermée au public ; la baignade et les activités nautiques sont également interdites.