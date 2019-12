Adoptez le bon geste !

Les déchèteries et centres de propreté ainsi que la fourrière animale intercommunale du TCO seront, comme habituellement, fermés au public le mercredi 25 décembre 2019 et le mercredi 1er janvier 2020.



À noter que la veille de ces jours fériés, mardi 24 et mardi 31 décembre 2019, les déchèteries et centres de propreté fermeront à 15h et la fourrière animale intercommunale à 16h.