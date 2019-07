Fête de Saint-Paul : découvrez la programmation au centre-ville

Le 03/07/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 68

La conférence de presse de présentation de la Fête de Saint-Paul se déroulait aussi ce mardi 2 juillet à la Maison Serveaux. En présence du premier adjoint délégué notamment à la Culture, Yoland Velleyen, et des artistes et des partenaires de l’événement.Laissez-vous embarquer par l’impressionnante programmation musicale prévue !Attention : ne loupez pas les deux soirées incontournables. La soirée urbaine du 6 juillet (T-Matt, Mc box, VJ Awax, Dj M’rick…) et le concert dédié à l’océan Indien le 13 juillet (Alain Ramanisum, Fenoamby, Sylvain Kalisharane…).

Le grand concours de radiocrochet ouvrira aussi la soirée du 13 juillet. Venez y participer et tester votre voix ! Ne loupez pas non plus la soirée d’ouverture du 5 juillet. La plus belle femme de Saint-Paul sera élue à l’issue de la cérémonie de Miss Saint-Paul.Un autre grand rendez-vous se tiendra également le 14 juillet, jour de la Fête nationale. Avec des concerts 100 % gratuits. Manyan, Jessica Persée, Émilie Ivara et Nicaise Lartin monteront sur scène à Expobat.Vous le verrez en consultant le programme. Tous les styles de musique seront proposés. Séga, dance hall, artistes 100% saint-paulois, reggae, seggae, maloggae, maloya… De quoi contenter les dizaines de milliers de spectateurs attendus à cette manifestation phare de la cité saint-pauloise.