Fête de la Musique: Une scène réunionnaise installée sur la place du Palais-Royal à Paris

Le 18/06/2019 | Par NP | Lu 151

Les sonorités réunionnaises à l'honneur lors de la 38e édition de la Fête de la Musique à Paris. Après Beaubourg en 2017, une scène dédiée à la musique réunionnaise sera installée le 21 juin prochain sur la place du Palais-Royal, dans le 1er arrondissement de la capitale. Le line-up sera notamment constitué de T-Matt, Simangavole, DJ Dan ou encore Isnel. Une mise en lumière du maloya, patrimoine culturel immatériel de l'Humanité, sera notamment faite au public.La culture réunionnaise et singulièrement sa musique seront à l’honneur à Paris lors de la traditionnelle fête de la musique le 21 juin prochain.Après Beaubourg en 2017 où 3 000 personnes avaient vibré aux sons des artistes réunionnais, c’est au cœur de Paris, à la place du Palais- Royal, face au Louvre, lieu emblématique s’il en est, que la scène musicale réunionnaise a choisi de s’installer cette année.Depuis deux ans, en effet, le département de la Réunion, à travers son antenne parisienne, s’efforce de proposer une scène dédiée à la musique réunionnaise à Paris pour notamment faire connaître la culture locale, promouvoir la diversité des sonorités musicales réunionnaises et fédérer les Réunionnais de l’Hexagone.Cette année, pour cette 38ème édition de la fête de la musique, outre ce lieu prestigieux, un plateau artistique particulièrement soigné est présenté avec la participation de grands noms de la musique réunionnaise, avec notamment une exposition accrue du maloya, patrimoine immatériel de l’Humanité.Ainsi, dès 18h, le public attendu nombreux – les organisateurs espèrent 5 000 personnes – pourra écouter, chanter et même danser sur une pléiade de groupes ou chanteurs parmi lesquels : Racine Mêlée, Solelhya, Isnel, Diatsika, Jean Jérôme, Maroni, Simangavole, T-Matt et bien d’autres encore.Bref, ambiance réunionnaise garantie où musiques, danses, couleurs et chaleurs de l’île et envahiront et résonneront dans tout Paris jusqu’à tard dans la nuit.Retrouver le programme complet sur le site du Département et sur les réseaux sociaux.Source: Outremers360