Fête de la Nature: Un succès grandissant, des Réunionnais toujours plus sensibles à leur environnement

Le 15/05/2019

devenir un laborantin incollable sur le cycle de l’eau grâce à l’atelier « Analyse de l’eau et biodiversité »

atelier « Plantes et sens pour les enfants »

la découverte des beaux poissons des cours d’eau de l’île à l’atelier « faune aquatique d’eau douce à La Réunion ».

Ce mardi 14 mai, rendez-vous était pris au Village de Pèche Nature à Langevin.Un cadre magnifique, un temps idéal pour participer aux animations programmées dans le cadre de la Fête de la Nature par les partenaires du Département à savoir sur ce site, EDF, la Fédération départementale de Pêche, l’Office de l’Eau et Sciences Réunion.Dès 9h, le grand public était invité à participer aux différents ateliers avant de bénéficier d’une visite guidée de la centrale hydroélectrique, la plus ancienne de La Réunion!Ouvert aux enfants à l’occasion de la Fête de la Nature, le circuit a permis à de nombreuses familles de faire découvrir aux plus petits cette usine, inaugurée en 1961, dont l’aménagement comprend trois parties essentielles :- le barrage et le canal-réservoir,- la galerie d'amenée et la conduite forcée- et enfin l'usine.« Nous sommes très fiers d’être présents sur cette Fête de la Nature, d’être associés à cet événement pour œuvrer à créer le lien entre les anciens, les jeunes et préparer les générations futures à être des consommateurs plus raisonnés, plus responsables et lucides sur, comment protéger cet environnement si beau et si fragile qu’est celui de La Réunion. Quand on voit cette rivière Langevin et ce barrage qui permet de produire de l’électricité pour des foyers réunionnais depuis plus 50 ans, on voit qu’il possible de concilier les enjeux industriels tout en préservant l’environnement et la biodiversité. Et c’est là, l’action que nous menons toute l’année avec la Fédération des Pêches à travers des ateliers pédagogiques et scientifiques afin de montrer ce qu’il est important de préserver sur notre territoire. EDF est très heureux d’être ici et espère que cela sera très riche pour les familles et les enfants qui visiteront les stands et la centrale. Et nous serons d’ores et déjà présents l’année prochaine à la 14èmeFête de la Nature » a indiqué Jean-François Allin, Directeur de la Transition Energétique à EDF La Réunion.Plus de 160 personnes par jour ont pu découvrir ce site enchanteur, un creuset de la biodiversité qui recèle des trésors sur ses berges comme dans ses eaux. Trois ateliers étaient présentés :La Fête de la Nature est organisée sur l’île par le Conseil départemental en lien avec le conservatoire international de la métropole. C’est un événement créé pour valoriser les atouts de La Réunion.« La Fête de la Nature s’est déroulée du 11 au 15 mai. Pendant ces 5 jours, il a été suggéré au grand public la découverte gratuite des milieux remarquables de l’île à travers une nouvelle expérience de « la nature en mouvement », le thème de cette édition. Il faut préserver cet environnement. Le Département est heureux de compter de plus en plus de partenaires, nous sommes passés de 12 à 19 partenaires. Cela montre l’intérêt que nous avons tous à sauvegarder ce que nous avons de plus beau. Cela prouve aussi qu’il y a une prise de conscience, qui se traduit aujourd’hui sur ce site par une belle collaboration avec EDF, la Fédération de Pêche et l’Office de l’Eau. A travers cette Fête de la Nature, nous sensibilisons aussi le grand public sur comment protéger ce que nous avons, comment transmettre le savoir, comment ouvrir nos espaces naturels tout en les protégeant. Nous avons ce site de Langevin, l’unique espace naturel sur une rivière » a déclaré Claudette Grondin, Vice-présidente du Département déléguée à l’Environnement.La 13ème édition de la Fête de la Nature, c’est 17 partenaires et gestionnaires, 25 sites naturels, 30 animations et plus de 140 visites guidées gratuites.Un vrai succès qui a permis à près de 2 500 personnes de découvrir un programme riche avec des balades, des randonnées, des séances d’observation, des programmes de science participative, des inventaires… encadrés par des amoureux, par des passionnés de la nature.« Il est judicieux d’ouvrir ces sites au public mais c’est aussi important de sensibiliser le grand public sur les richesses environnementales, sur notre biodiversité à préserver. Le Département incite tous les Réunionnais à venir sur ses espaces naturels et à les préserver. La fréquentation ne cesse d’augmenter. Il faut savoir qu’en 2017, nous avions 1500 visiteurs et aujourd’hui nous sommes à 2500 personnes. La Fête de la Nature se termine demain et il ne nous reste que 40 places sur le site du Dimitile. Tout est complet. Cela traduit le succès de cette fête et l’engouement des Réunionnais pour leur île. Aussi, le Département envisage d’organiser non pas seulement une Fête de la nature mais des rendez-vous de la nature qui se dérouleront une fois par trimestre sur les quatre micro-régions de l’île où chaque Réunionnais aura sa place et où la biodiversité sera encore plus valorisée. Soyons respectueux de notre environnement et dignes d’habiter sur une île comme la nôtre » a conclu Claudette Grondin.