Fête de la Toussaint ou Halloween fête du Démon ?

Le 04/11/2019 | Par Georges Donald POTOLA | Lu 132

Ils ont importé HALLOWEEN, et certaines personnes incultes honorent cette coutume venue d'ailleurs, sans chercher à comprendre. Ils envoient leurs enfants en costumes macabres, mendier quelques bonbons, au risque de se faire agresser, enlever, voir même violer par des pervers qui parcourent nos rues. Ces petits chrétiens n'ont plus le temps de venir à l'église, pour communier avec le christ, ni prier pour les défunts, mais trouvent le temps de fêter les démons.



Halloween est une fête païenne, que du négatif : La peur, la frayeur, la mort anonyme, l'angoisse. Les enfants s'amusent à se faire peur (aux autres et à eux-mêmes). Cultiver la peur, c'est s'éloigner des autres, s'isoler d'eux, se replier sur ses peurs.



La Toussaint est une fête du positif : Les saints qui sont des individus qui, soucieux de suivre l'Évangile, ont aimé les autres, se sont dévoués corps et âme pour l'humanité souffrante, sont des modèles de vie. Le 2 novembre la fête des morts, c'est la proximité avec les morts de sa famille, la mémoire des autres. L'Église nous libère de cette peur de la mort en insistant, au jour de la Toussaint, sur l'espérance de la Résurrection et sur la joie de ceux qui ont mis les Béatitudes au centre de leur vie. Elle nous recentre sur le Christ, vainqueur de la mort.



Les conséquences d'une soirée d'Halloween : C'est une France qui retient son souffle, les incivilités et les agressions explosent ce soir-là, on parle même de la purge (film terriblement violent et terrifiant). Une soirée de cauchemars pour les populations modestes des banlieues, on ne compte plus les voitures brulées, la violence est partout, cette année des écoles ont été incendiées. La Réunion n'est pas épargnée non plus, il suffit de voir le nombre de condamnations le lendemain au tribunal.



Cette Fête maléfique a une influence négative sur le comportement des gens, on peut constater malheureusement que le taux de suicide, de la dépression chez nos jeunes ont augmenté. On voit aussi nombre d'enlèvements d'enfants, de viol, de femme torturée, des parents et grands-parents harcelés, battus par leurs enfants. Autre constat plus alarmant, on croise de plus en plus de personnes psychologiquement perturbées, des faits-divers sordides, qui n'existaient pas il y a 30 ou 40 ans de cela.



Devant les tribunaux, souvent on entend les mises en causes dire, "je ne savais pas ce que je faisais, j'ai entendu des voix, ce n'était pas moi", alors on rigole, on parle de la folie, de schizophrénie, de paranoïa, on n'ose pas dire que les mauvais esprits se sont accaparés de ces personnes, peur d'être la cible des moqueries de ses confrères.



À l'heure où certaines villes de l'hexagone interdisent toute manifestation masquée sur la voie publique et que d'autres pensent même, à l'interdire au niveau départemental, chez nous des élus et personnalités irresponsables encouragent cette sordide fête. Le paroxysme cette année vient du collège le Bernica, qui n'a pas trouvé mieux que de copier la fête des morts mexicaines, pays le plus violent de la planète où l'on accroche des cadavres décapités au carrefour, pays où le meurtre est devenu un concours national entre gangs. Une fête des morts qui n'a rien à voir avec celle que nous célébrons à la Réunion, et cela avec la bénédiction totale du rectorat. Certains parents vont bien sûr trouver rigolo, amusant de voir leurs enfants avec des masques de mort, de crâne. Je rappelle que, porter un simple voile dans un établissement public fait aujourd'hui polémique et débat national.



Chrétiens de la Réunion, le mal comme une fumée toxique, s'est engouffré par les fissures, nos faiblesses, il est temps de retourner dans la bergerie avec le bon berger, il est temps de se rapprocher de notre maitre le Christ, marcher avec lui. Dieu est miséricorde et pardon. Nos fêtes à nous c'est Noël, la naissance du christ le sauveur, c'est aussi la pâque, la résurrection, la lumière et bien sûr la Pentecôte la descente de l'ESPRIT-SAINT sur chacun d'entre nous, pour nous guider, nous éclairer, nous soigner, dans la paix de Dieu.