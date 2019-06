Fête de la musique St-Denis: 11 conducteurs contrôlés avec un taux d'alcoolémie illégal

Le 22/06/2019 | Par N.P | Lu 715

Profitant de l'affluence lors de la fête de la Musique à St Denis, les effectifs du SIAAP de la Délégation Départementale de la Sécurité Routière ont procédé à de multiples dépistages des conduites sous influence dans la nuit de vendredi à samedi.



Et le constat reste sans surprise, nombre de conducteurs persistent à prendre le volant en ayant bu de l'alcool plus que de raison. Résultat: en un peu plus de deux heures, onze conducteurs dont l'alcoolémie dépassait les taux légaux ont été interceptés.



Dans le détails, 6 délits (dont 3 scootéristes) et 5 contraventions liés à des conduites alcoolisées ont été relevés. Une jeune conductrice dépassait contraventionnellement le taux minoré la concernant, et après verbalisation, elle a vu son véhicule immobilisé, son passager n'ayant pas le permis.



Deux pilotes mélomanes, dont l'un guitare sur le dos n'ayant peur de rien, partaient au guidon de leurs scooters à l'assaut des rampes de la Montagne. Leur élan peu assuré a été rapidement stoppé: alors qu'ils déclaraient avoir "bu deux bières". L'un était contrôlé avec une alcoolémie de 1,84 gramme d'alcool par litre de sang, l'autre de 2,12 g. La tempérance de ce dernier avant même toute vérification était sujette à caution car le pilote chutait en tentant de stationner son deux-roues.



Un autre conducteur, transportant sa fille mineure, se garait précipitamment en voyant le contrôle. Après avoir été intercepté par les motards de la Formation Motocycliste, il admettait avoir roulé un mètre puis s'être subitement arrêté d'initiative en constatant qu'il n'était vraiment pas en état de circuler. Il avait vu juste: son alcoolémie était mesurée à 1,14 g/l. de sang. Son permis a été retiré, son véhicule immobilisé.



Une dizaine d'autres infractions ont été relevées. Elles concernaient principalement des manquements relevés à l'encontre de scootéristes là encore (trois défauts de gants et casques, feux défectueux, plaque illisible...).



En zone Police, pour le premier trimestre 2019, les deux roues motorisés apparaissent les usagers les plus concernés par les accidents corporels graves (41% des accidents). Tous usagers confondus, la présence d'alcool est relevée dans 40% des accidents mortels. A l'appui de ces constats, ces contrôles se poursuivront.