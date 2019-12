Feux d'artifice : pensons à protéger nos animaux

Le 24/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 218

A l’occasion des fêtes de fin d’année, de nombreux feux d’artifice vont illuminer le ciel réunionnais ce soir et les jours suivants. Si le spectacle ravit petits et grands, pour les animaux, c’est la panique ! Voici quelques conseils pour que tout le monde profite en toute sécurité de cette période festive.

Les chiens et les chats possèdent une ouïe très fine, bien supérieure à celle de l’humain. Si le bruit devient difficilement supportable au-delà de 90 décibels, il faut savoir que chez le chien, ce seuil est de 30 décibels. Ajouté à cela que, habituellement, la nuit, le ciel reste sombre et l’atmosphère silencieuse, ils ne comprennent donc pas d’où proviennent ces sons et ces lumières et peuvent facilement se sentir en danger.



L’association REVEZ CRAPA s’associe à la page de recherche Pattes en Cavale 974 pour rappeler les risques liés au stress ressentie par les chiens et les chats : bagarres, fugues, accidents... Un animal effrayé peut parcourir des dizaines de kilomètres. Une administratrice de Pattes en Cavale 974 confirme que les annonces de fin d’année concernent dans 70% des cas les animaux perdus ou trouvés suite aux feux d’artifice. Malheureusement, 20% d’entre eux seront accidentés ou écrasés sur les routes les jours suivants.



Il existe un moyen simple d’éviter de perdre son animal. L’association REVEZ CRAPA s’associe donc à la page Pattes en Cavale 974 pour rappeler les bons gestes à adopter si l’on tient à son animal :



Avant...

1. Mettre un collier avec une médaille ou un porte-clé avec étiquette, en précisant le nom de l’animal et les coordonnées du maître.



2. Afin de préparer l’animal, lui faire écouter des bruits de feux d’artifice, en augmentant progressivement le volume sonore. Si on lui montre qu’on reste calme et détendu, il verra que cela ne présente pas de réel danger.



Pendant...

3. Mettre le chien ou le chat à l’abri dans un lieu confiné, en fermant fenêtres et portes, voire même les volets pour atténuer le bruit.



4. En votre absence, exceptionnellement, il est possible de couvrir les bruits en allumant la télé ou la radio.



Après...

5. Avoir le réflexe de signaler un animal perdu/trouvé sur Pattes en Cavale 974.



6. Si on trouve un animal, vérifier s’il est identifié chez n’importe quel vétérinaire : c’est gratuit ! Rappelons qu’un animal identifié a beaucoup plus de chance de retrouver ses maîtres, et que l’identification est obligatoire.



7. Si on a perdu son animal, contacter la fourrière dès que possible. S’il n’est pas identifié, le chien ou le chat est euthanasié sous 4 jours. De même, si les coordonnées ne sont pas à jour sur l’ICAD (fichier recensant les animaux identifiés), la fourrière peut procéder à l’euthanasie dans un délai de 8 jours.