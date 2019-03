Février 2019, le mois de février le plus sec depuis 48 ans à La Réunion

Le 05/03/2019 | Par N.P | Lu 643

Météo France publie ce mardi son résumé climatologique pour le mois de février 2019. Sans surprise, ce bilan mensuel fait état d'une "pluviométrie fortement déficitaire avec des températures maximales record".



Malgré quelques averses sur les reliefs en début de mois, le bilan global est de –75%. Il est proche de -50% dans le Sud-Ouest, et atteint partout ailleurs les -80% à -90%, indique Météo France.



L’écart à la normale 1981-2010 pour la température moyenne est de +0,7°C (5ème rang des plus élevés).



Avec +1,2°C, l’écart pour les températures maximales atteint le 1er rang des plus élevés. L'écart est de +0,2°C pour les températures minimales.



"Ce mois de février a été épargné par les systèmes dépressionnaires tropicaux et la masse d’air a été plus sèche que d’habitude. Ce qui a conduit a un déficit global remarquable pour un mois de février", est-il précisé.



Des records de faibles cumuls ont été enregistrés à :



- Mare à Vieille Place : 64,1 mm (ancien record : 86,4 mm en

février 1995 - début des mesure en 1990)



- Gîte de Bellecombe : 67,0 mm (ancien record : 192,5 mm

en février 1991 - début des mesures en 1967)



- Commerson : 99,3 mm (ancien record : 131,5 mm en

février 1989 - début des mesures en 1968)



- Bellevue Bras-Panon : 153,1 mm (ancien record : 208,2

mm en février 1995 - début des mesures en 1991)



- Takamaka : 191,4 mm (ancien record : 286,0 mm en

février 1995 - début des mesures en 1972).