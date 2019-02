Fin de cavale pour le convoyeur partis avec 3 millions d'euros

Ce chauffeur… convoyeur... n'a fait ce qu'on lui a dire de faire….. la preuve.. il a été vite repris… il est certain d'être licencié…… une connerie… qui paye...

Quand tu vas au bureau de tabac du coin avec des gros sacs et que tu vends des billets de 50 €... moitié prix....c'est louche.

Ah c un petit apprenti voleur non éclairé d''''esprit,comme Muselin.Respect au Ganster Mesrine tué par le commissaire Broussard.Il y avait des têtes dans ce milieu,il y a que nos parasites politiques qui ont droit de voler légalement.Yab Yvelines

5. Grangaga le 14/02/2019 13:38



Muselin.....la fé son deu z'an de prizon......

An ....éssanz' son deu milyion, non....

Li té pa ossi ..bètt' mi trouvv'.....

Li la pwin ryin si son.... konsyianss'.....

Mèm' pa in ...kris'man de rou l'oto.....

Li dwa ètt' byin zordi, la ou satt' li lé......